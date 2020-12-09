السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون 

2020/12/09 | 03:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف بقيادة السعودية، تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، فجر الأربعاء.

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