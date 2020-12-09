رغم معارضة ترامب.. مجلس النواب الأميركي يقر قانون الإنفاق الدفاعي

2020/12/09 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الأغلبية في مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء، على قانون الإنفاق الدفاعي رغم تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، باستخدام حق النقض لإبطاله في حال عدم تعديل المادة 230 التي تنص على حماية وسائل التواصل الاجتماعي.

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