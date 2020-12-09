"السيسي قاتل وماكرون شريك".. حقوقيون يبدون "خيبتهم" من موقف فرنسا حيال مصر

2020/12/09 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر ناشطون في منظّمات غير حكوميّة ومسؤولون، الثلاثاء، عن "خيبة أملهم" لأنّ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "وضع المصالح الاقتصاديّة قبلَ ملف حقوق الإنسان" خلال زيارة نظيره المصري، عبد الفتّاح السيسي، لباريس.

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