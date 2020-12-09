خلال 24 ساعة.. أميركا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا

2020/12/09 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحصت الولايات المتحدة الثلاثاء نحو 220 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قريبة من أعداد الإصابات التي كانت سُجّلت خلال الأيام الأخيرة في البلاد، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

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