وفاة طالب مصري مصاب بكورونا

2020/12/09 | 07:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، قصة طالب جامعي مصري يدعى، يوسف فياض، قالوا إنه قضى جراء إصابته بمرض كوفيد-19 بعد أن "رفضت إدارة الجامعة غيابه عن حضور امتحان رغم شكواه من أعراض المرض"، بينما نفت الجامعة ذلك

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