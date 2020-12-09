الكهرباء تدعو الشركات لتنفيذ مشروع الجباية الالكترونية

2020/12/09 | 07:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت وزارة الكهرباء الشركات العراقية والاجنبية المؤهلة للاشتراك في الفرص الاستثمارية لمنظومات المقاييس الذكية للمشتركين كافة، مشترطة ان يكون المقياس المنصوب ضمن مواصفاتها.

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