لجنة الزراعة النيابية  تطالب بتخصيص اموال تصدير المنتجات الفائضة لدفع جزء من مستحقات الفلاحين والمزارعين

2020/12/09 | 07:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية بتخصيص اموال تصدير المنتجات الفائضة لدفع جزء من مستحقات الفلاحين والمزارعين.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي ان: القطاع الزراعي حقق ومنذ فترة اكتفاءا ذاتيا لعدد كبير من منتجاته وتم البدء بتصدير البعض منها كالتمور والطماطم.واضاف انه لاضير من ان تخصص ايرادات التصدير لدفع جزء من مستحقات الفلاحين والمزاعين للتخفيف عن الموازنة وتبويب جزء من المخصص فيها لهذا الامر لابواب اخرى./انتهى3

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