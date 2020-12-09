2020/12/09 | 07:40 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت مصادر طبية ورسمية في كردستان العراق بأن حصيلة ضحايا الاحتجاجات على خلفية تأخر دفع رواتب الموظفين واقتطاعها في كردستان، ارتفعت إلى 6 قتلى وخلفت ...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرتفاع ضحايا الاحتجاجات في كردستان العراق إلى 6 قتلى + فيديو
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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