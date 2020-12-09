إرتفاع ضحايا الاحتجاجات في كردستان العراق إلى 6 قتلى + فيديو

2020/12/09 | 07:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر طبية ورسمية في كردستان العراق بأن حصيلة ضحايا الاحتجاجات على خلفية تأخر دفع رواتب الموظفين واقتطاعها في كردستان، ارتفعت إلى 6 قتلى وخلفت ...

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