الأمم المتحدة تدين العنف ضد المحتجين في كردستان العراق

2020/12/09 | 07:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات في محافظة السليمانية بمنطقة كردستان العراق....

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