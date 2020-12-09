70 مقترحاً لإصلاح النظامين المالي والاقتصادي

2020/12/09 | 08:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قدمت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة عبد اللطيف التميمي، 70 مقترحاً بهدف إصلاح النظامين المالي والاقتصادي في البلد ووضع موازنة 2021 على الطريق الصحيح.

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