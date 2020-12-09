منظمة حقوقية تكشف عن

2020/12/09 | 08:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تسريب لقائمة سجناء من معسكر اعتقال صيني كيف تستخدم الحكومة قاعدة بيانات الأقليات المسلمة لاحتجازهم، ويشمل ذلك أن يكون الشخص صغيرا في السن أو أن يكون قد تحدث إلى أحد أقاربه في الخارج، وفقا لما نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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