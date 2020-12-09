2020/12/09 | 08:16 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول رئيس فرنسي يواجه السجن بتهمة فساد واستغلال نفوذ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/09 | 08:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول رئيس فرنسي يواجه السجن بتهمة فساد واستغلال نفوذ) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول رئيس فرنسي يواجه السجن بتهمة فساد واستغلال نفوذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).