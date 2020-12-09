اليوم.. مسرور البارزاني في بغداد للبحث عن “حل عاجل” لأزمة كردستان

2020/12/09 | 08:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

من المقرر ان يقوم رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني، اليوم الأربعاء، بزيارة الى العاصمة بغداد في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والشعبية في الإقليم، مشيرا إلى أن البارزاني يحاول البحث عن “حل عاجل”.

وقال مصدر مطلع لـ/المعلومة/، إن “وفدا كرديا رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني سيزور العاصمة بغداد، اليوم، للبحث عن حلول عاجلة في ظل تفاقم الأوضاع”.

وأضاف المصدر، أن “الوفد الكردي قد لا يعود الى الإقليم دون حلول جذرية للازمة المتفاقمة التي يشهدها إقليم كردستان”، مشيرا الى أن “الوفد سيلتقي الرئاسات الثلاث”.



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