2020/12/09 | 08:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة سعودية، أمس الثلاثاء، بسجن الطبيب السعودي، وليد فتيحي، ست سنوات، وحظر سفره لمدة مماثلة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن أسرته و مصدرين مطلعين على الملف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "حكم جائر وامتعاض اميركي".. السعودية تقضي بسجن وليد فتيحي 6 سنوات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "حكم جائر وامتعاض اميركي".. السعودية تقضي بسجن وليد فتيحي 6 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).