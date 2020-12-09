2020/12/09 | 08:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

قاد النجم كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس للخروج بفوز عريض على مضيفه برشلونة بثلاثة اهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الكامب نو، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف يوفنتوس كل من كريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين (13 و52) من ركلتي جزاء، وويستون ماكيني في الدقيقة (20).

وبفوز البيانكونيري رفع الفريق رصيده إلى 15 نقطة ليقتنص صدارة المجموعة السابعة، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة ويتراجع للمركز الثاني.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يُسقط برشلونة بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس يُسقط برشلونة بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).