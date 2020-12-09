كردستان العراق.. حظر التجول وقطع الإنترنت ومداهمة قناة تلفزيونية

2020/12/09 | 08:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المحلية في السليمانية وحلبجة بمنطقة كردستان العراق فرض حظر التجول في المحافظتين والمدن المحيطة بهما، على خلفية الأحداث الأخيرة هناك....

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