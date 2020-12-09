متظاهرون في السليمانية يرتدون العلم العراقي خلال الاحتجاجات

2020/12/09 | 08:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور تداولتها مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ارتداء بعض المحتجين في منطقة كردستان العراق، العلم العراقي خلال الاحتجاجات التي شهدتها ال...

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