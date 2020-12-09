انتشار مجاميع من “المرتزقة” في المقرات الحزبية بعد انسحاب البيشمركة

2020/12/09 | 08:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف عضو مجلس النواب سركوت شمس الدين، عن انسحاب قوات البيشمركة من المقار الحزبية في محافظة السليمانية التي تشهد احتجاجات دامية، فيما أشار إلى انتشار مجاميع من المرتزقة الحزبية في تلك المقرات.

وقال شمس الدين في تغريدة على “تويتر” واطلعت عليها /المعلومة/، إنه “لا يوجد اي منتسب من منتسبي قوات البيشمركة في المقار الحزبية”.

وأضاف أن “القوات الموجودة في تلك المقار هم عبارة عن مجاميع من المرتزقة الحزبية و ليس لوجودهم اي اساسٍ قانوني”.

واظهرت مقاطع مصورة انتشار عناصر مسلحة ترتدي الزي الكردي في المقرات الحزبية عقب قيام المتظاهرين بحرق العديد من الدوائر والمقرات الحزبية احتجاجا على فساد سلطات كردستان.



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