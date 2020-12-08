وفاة 6 متطوعين خلال اختبار لقاح فايزر

2020/12/09 | 08:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أفادت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، بوفاة ستة اشخاص خلال اختبار لقاح لفيروس كورونا طورته شركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر وشركة بيونتك الألمانية.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة، ان تفاصيل الحالات الست هي أحد المشاركين في اختبارات اللقاح اصيب بالسمنة وتصلب الشرايين، وتوفي بعد ثلاثة أيام من تناول الجرعة الأولى من العقار.

وأصيب المتطوع الثاني المتوفى بسكتة قلبية بعد 60 يوما من الجرعة الثانية.



فيما توفى من بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح الوهمي، اثنان نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية، ويجري تحديد سبب وفاة شخصين آخرين.

ومن بين المتوفين الستة، ثلاثة تجاوزت أعمارهم 55 عاما.

وشارك في المجموع حوالي 38 ألف شخص فوق سن 16 عاما في هذه الاختبارات.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أكدت في وقت سابق فعالية لقاح فايزر وبيونتك، وقالت الوثائق إن العقار أظهر مستوى مناسبا من الأمان، ولا توجد عقبات أمام استخدامه في حالات الطوارئ.

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