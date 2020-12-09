نائب كوردي: القنابل المستخدمة ضد متظاهري إقليم كوردستان 'ليست للبشر'!

2020/12/09 | 08:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف عضو برلمان اقليم كوردستان، سيروان بابان، ان القنابل المستخدمة ضد المتظاهرين تستخدم لصيد الحيوانات المفترسة، وتؤثر على دماغ الانسان.

جاء ذلك في تصريح متلفز لبابان، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم الاربعاء، (9 كانون الاول 2020)، قال فيه ان "القنابل المستخدمة ضد متظاهري اقليم كوردستان ليست مسيلة للدموع، وانما قنابل تستخدم لصيد الحيوانات المفترسة ومنها الاسود، وتؤثر على دماغ الانسان".

وأضاف النائب، ان "مشكلة شعب الاقليم ليست اموال فقط وانما هناك فوارق طبقية بين المجتمع الكوردي، حيث ان اصحاب الشهادات العليا وخريجي كليات الطب والهندسة في الاقليم عاطلين عن العمل، بينما الاميين من المنتمين للاحزاب يمتلكون الوظائف والمناصب في اقليم كوردستان".

وتابع بابان، ان "عائدات النفط تصرف على القوى السياسية والاحزاب في الاقليم ولم تدفع رواتب الموظفين منذ 8 اشهر، مبينا ان البرلمان كوردستان ليس لديه سلطة على حكومة الاقليم".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية ورسمية في إقليم كوردستان بأن حصيلة ضحايا الاحتجاجات على خلفية تأخر دفع رواتب الموظفين، ارتفعت إلى 6 قتلى وخلفت عشرات الجرحى في السليمانية.

وعلى ضوء هذه الاحداث اصدر رئيس الجمهورية، برهم صالح، بيانا دعا فيه سلطات اقليم كوردستان الى تلبية مطالب المتظاهرين، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية، وذلك عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين، وانتهاج الطرق الحقيقية في الإصلاح، وقال: إذ أن التجاوز على المال العام والفساد الإداري والمالي والسلب والنهب والتهريب يجب أن يتوقف.

من جهتها أعلنت اللجنة الأمنية العليا في كوردستان العراق منع التنقل بين مركز محافظة السليمانية وأقضيتها ونواحيها بدءا من منتصف ليل الثلاثاء ولمدة يوم واحد.

وتشهد مناطق عدة في محافظة السليمانية تظاهرات واسعة احتجاجا على سوء المعيشة وعدم تسليم رواتب الموظفين، فيما قام المتظاهرون بحرق مقار الاحزاب الحاكمة في الاقليم ومبان حكومية.

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