درجال يبحث تعزيز آفاق التعاون المشترك مع إسبانيا

2020/12/09 | 08:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، السفير الاسباني في العراق خوان خوسيه اسكوبار والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية والشبابية والتسويقية.

وقال درجال في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء،إن " اسبانيا لديها العديد من المشاريع الرياضية في العراق، والوزارة تسعى لزيادة التعاون مع الجانب الإسباني على صعيد تأهيل الملاكات الإدارية والتدريبية وزجهم في معسكرات معايشة ودورات تدريبية، والاستفادة من الخبرة الإسباني في هذا الجانب المهم بهدف تطوير الأندية والمنتخبات والمدارس الرياضية في مختلف الألعاب".

وأضاف درجال ان" وضع البرامج الخاصة مع الجانب الإسباني والعمل كفريق عمل واحد سيسهم في الإستفادة من الخبرات ومواكبة التطور الحاصل الذي سينعكس على واقع الرياضة العراقية.

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