محافظ بابل: 86% من المحافظة بدون مجاري! 

2020/12/09 | 08:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

شكا محافظ بابل حسن منديل، من عدم رد وزراء في الحكومة الحالية على مكالمته الهاتفية وبضمنهم وزير المالية علي علاوي، فيما كشف عن أن 86% من المحافظة بدون مجاري.

وقال منديل في حوار تابعته /المعلومة/، إن “بعض الوزراء لا يردون على اتصالي بهم ومن بينهم وزير المالية”، مشيرا الى أنه “لا احد يلتفت للمحافظات التي لا تدر اموالا على المركز”.

وأضاف أن “بابل غير مخدومة بشبكات المجاري سوى بنسبة 14 بالمئة وتفاجئنا بنقل ملف مشروع مجاري الحلة الى الحكومة المقبلة”، مبينا أنه “لا نعرف مصير اموال الاقتراض التي خصصت لمشروع مجاري الحلة”.

وتابع منديل أنه “نعالج الخدمات بامكانيات بسيطة جدا”، مشيرا الى أن “خططنا وقتية وامنياتنا ان لا تصل موجة الامطار الى بابل”.



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