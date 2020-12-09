الزراعة توافق على تصدير 250 طناً من الطماطم إلى السعودية

2020/12/09 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وافقت وزارة الزراعة، على تصدير 250 طنا من محصول الطماطم الى السعودية.

وذكر بيان للوزارة اطعلت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزارة الزراعة ومن خلال دائرة البستنة وافقت على السماح بتصدير 250 طنا من الطماطم عن طريق شركات القطاع الخاص الى المملكة العربية السعودية".

واضاف أن "ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بدعم المزارع العراقي من خلال منع استيراد محاصيل الخضر الموفرة محليا من اجل حماية المنتج المحلي، فضلا عن الالتزام بالروزنامة التي تصدرها وزارة الزراعة وتصدير الفائض من المنتج لغرض تعظيم موارد الدولة والحد من تدني اسعاره في حالة زيادة الانتاج عن حاجة الاستهلاك اليومي".

واكدت الوزارة، بحسب البيان، "استمرارها بزيادة المحاصيل الموفرة محليا وتصدير ما يزيد عنها في الاستهلاك اليومي".

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