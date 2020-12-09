2020/12/09 | 09:32 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 9 ديسمبر 2020 | 09:29 صباحاً

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القانونية البرلمانية: تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية للدورة المقبلة

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، أن قانون المحكمة الاتحادية الذي أرسل من الحكومة لن يقر خلال هذه الدورة.



وقال مقرر اللجنة محمد الغزي، بحسب الإعلام الرسمي، إن "القانون الأصلي الوارد من الحكومة يحتاج الى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب".



وأضاف: "للحاجة الملحة لاستكمال نصاب المحكمة الاتحادية فقد شرع البرلمان بتعديل الأمر 30 لسنة 2005 ووصل حد التصويت".



وبين الغزي، أنه "في الأسابيع المقبلة سيتم إكمال التعديلات بشأن القانون لكي يتم إكمال نصاب المحكمة الاتحادية"، منوهاً بأن "التغيير الذي سيطرأ عليها سيكون فقط في آلية اختيار أعضاء المحكمة

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