هيئة الكمارك تصادر 3 شاحنات مخالفة للضوابط عند مداخل العاصمة

2020/12/09 | 09:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الأربعاء، ضبط 3 شاحنات محملة بمواد مخالفة عند مداخل محافظة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الأول 2020) إن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى بالتعاون مع شرطة الكمارك قام بضبط ثلاثة شاحنات، اثنان تحملان مادة(الشاي الاسود) والثالثة محملة (مواد متنوعة كهربائية إنشائية) مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد".

وأضاف البيان، "تم احالتها الى القضاء لاتخاذ الأجراءات القانونية بحقها ".

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