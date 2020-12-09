خلل في إنارة ملعب الكفل يتسبب بتغيير موعد مبارة بدوري الكرة الممتاز

2020/12/09 | 09:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة العراقي عن وجود خلل في إنارة ملعب الكفل التابع لوزارة الشباب والرياضة، تسبب في تغيير توقيت مباراة بدوري الكرة الممتاز.

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