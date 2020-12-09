التربية النيابية تؤكد تضمين موازنة 2021 تخصيصات مالية للمحاضرين

2020/12/09 | 09:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس لجنة التربية النيابية قصي الياسري، عن تضمين تخصيصات مالية للمحاضرين والعقود والاُجراء في موازنة 2021، مرجحاً احالة الموازنة الى البرلمان الاسبوع المقبل.

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