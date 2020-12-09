البرلمان يحسم ملف قانون المحكمة الاتحادية في الدورة المقبلة

2020/12/09 | 09:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، أن قانون المحكمة الاتحادية الذي أرسل من الحكومة لن يقر خلال هذه الدورة.

وقال مقرر اللجنة محمد الغزي في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية إن “قانون المحكمة الاتحادية الأصلي الوارد من الحكومة يحتاج الى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب”.

وأضاف “للحاجة الملحة لاستكمال نصاب المحكمة الاتحادية فقد شرع البرلمان بتعديل الأمر 30 لسنة 2005 ووصل حد التصويت”، مشيرا الى انه “في الأسابيع المقبلة سيتم إكمال التعديلات بشأن القانون لكي يتم إكمال نصاب المحكمة الاتحادية”.

وتابع ان “التغيير الذي سيطرأ على القانون سيكون فقط في آلية اختيار أعضاء المحكمة”.

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