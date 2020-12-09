2020/12/09 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون بالجيش الأميركي فصل وتعليق عمل 14 من الضباط والجنود بسبب الإخفاق في حماية عناصر تعرضوا لاعتداءات وتحرش جنسي، وذلك بعد شهور من التحقيقات بإجراءات المراقبة المتساهلة في قاعدة فورت هود بولاية تكساس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد حوادث "فورت هود ومقتل مجندة".. فصل وتعليق عمل 14 عسكريا من الجيش الأميركي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد حوادث "فورت هود ومقتل مجندة".. فصل وتعليق عمل 14 عسكريا من الجيش الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).