خبير امني: مخلفات داعش تمثل قنبلة موقوتة في المناطق الريفية

2020/12/09 | 09:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، من مخلفات داعش الارهابي في بعض المناطق الريفية والتي لم يتم تمشيطها من قبل القوات الامنية، مبينا ان عنصر التكنلوجيا يجب ان يكون حاضرا بدلا من التمشيط الميداني الذي يشكل خطورة على القوات الامنية.

وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك تعاني غالبا من العمليات الارهابية بين مختلف مناطقها وخاصة الاطراف والريفية منها”.

واضاف ان “مخلفات داعش الارهابي في المناطق الريفية بالمحافظات المذكورة تشكل قنبلة موقوته يجب تداركها والذهاب باتجاه استخدام الاجهزة الالكترونية وكشافات الالغام من اجل العثور عليها”.

وبين ان “عمليات التمشيط المعتادة ستشكل خطورة كبيرة على القوات الامنية والاهالي، اذ يتوجب الابتعاد عن كل المناطق التي شهدت نشاطا ارهابيا في الفترات الماضية”.



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