2020/12/09 | 09:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

راى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان انتخابات الخارج قد تكون بوابة للتزوير تسبقه صفقات سياسية لضمان حصول بعض الشخصيات على اعلى الاصوات وبقائهم في المجلس النيابية، لافتا الى ان الدوائر الخارجية يجب ان تحسم وتقنن لابعادها عن الفساد.

وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “الانتخابات المبكرة وفي حال الاتفاق بالكامل على اجرائها في الخارج فأنها لن تكون بعيدة عن الفساد والتزوير في نتائجها”.

واضاف ان “الانتخابات لن تكون بمنأى عن الصفقات السياسية، حيث قد تعقد الكثير من الاتفاقات بين مختلف الاطراف لضمان حصولهم على المقاعد النيابية عبر تصويت الخارج”.

وشدد الخيكاني على ضرورة تقنين انتخابات الخارج، وضمان تدخل الامم المتحدة او ايكالها مسؤولية فرز الاصوات يدويا وفحص الاجهزة البايومترية لضمان نزاهة الاقتراع الخارجي واستقلالية فرز الاصوات”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخيكاني: صفقات سياسية سترافق انتخابات الخارج… لن تكون بعيدة عن التزوير) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخيكاني: صفقات سياسية سترافق انتخابات الخارج… لن تكون بعيدة عن التزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).