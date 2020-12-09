النوم أم ممارسة الرياضة.. أيهما أولوية لجسم الإنسان؟

2020/12/09 | 09:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا حاجة لشرح المزيد عن أهمية النوم

لجسم الإنسان، وكذلك الأمر بالنسبة

للتمارين الرياضية، فكلا الأمرين

مهمين، لكن السؤال هو أيهما يتمتع

بأولوية أكبر، خاصة لإمداد الجسم

بالطاقة؟

يقول موقع "ستايلست" البر

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