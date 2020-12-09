2020/12/09 | 09:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية

أنه سيتوجب على الأشخاص الذين سيأخذون

لقاح كورونا، للوقاية من مرض "كوفيد-19"،

مواصلة ارتداء الكمامة.

وذكرت الصحيفة، أنه من المحتمل أن تمنع

اللقاحات الجديدة من الإص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حتى لو أخذت لقاح كورونا.. لماذا عليك مواصلة ارتداء الكمامة؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حتى لو أخذت لقاح كورونا.. لماذا عليك مواصلة ارتداء الكمامة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).