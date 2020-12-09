تحديد موعد افتتاح مشروع ماء الزهور في الحسينية

2020/12/09 | 09:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن مدير ماء بغداد رعد خيري عبد الله، الأربعاء، عن افتتاح مشروع ماء الزهور المركزي في قضاء الحسينية خلال الصيف المقبل.وقال عبد الله في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المشروع الذي تنفذه وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة وتشرف عليه المحافظة، حيث استؤنف العمل به مؤخرا بعد توقف دام اعواما عدة”، مشيرا الى انه “تم تخصيص الاموال اللازمة له وعلى اثرها تم استيراد الآليات والمعدات والتجهيزات الخاصة به لانجازه بالشكل الأمثل”.واضاف ان “المشروع الذي تجاوزت نسب انجازه الحالية 70 بالمئة، سيسهم في القضاء على شح المياه في قضاء الزهور، اذ تبلغ طاقته عشرة آلاف متر مكعب بالساعة وهو ما يسد احتياجات المنطقة من الماء الصالح للشرب بالكامل”، موضحا ان “المشروع يواجه عدداً من التجاوزات على موقعه من قبل مواطنين ومنشآت”.ولفت عبد الله الى ان “الشعبة القانونية في المحافظة رفعت عشرات الدعاوى ضد المخالفين لكنها جميعا اجراءات لم تجد نفعا ولم تتم ازالة التجاوزات”، منوها بأن “المحافظة تسعى لتفعيل منح صلاحيات للعقوبات للقائممقامين ومدراء النواحي سواء كانت تلك العقوبات مالية او انضباطية”.



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