داعش يهاجم آبار النفط في كركوك ويتسبب في حرائق باثنتين منها

2020/12/09 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني من محافظة كركوك، اليوم الأربعاء (09 كانون الأول 2020)، بوقوع انفجارين في بئري نفط غربي المحافظة، بعد استهدافهما بقنبلتين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "انفجارين حدثا في بئري نفط بحقل خباز النفطي غربي محافظة كركوك، إثر استهدافهما بقنبلتين".

وأضاف، أن "فرق الإطفاء تحاول الآن إخماد الحريق الذي اندلع في الحقل، مع عدم وجود أي إصابات بشرية"، مشيراً إلى أن "عصابات داعش هي من أقدمت على التفجير".

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