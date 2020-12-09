مقتل وإصابة 7 من الجيش العراقي بهجوم داعشي بين هيت والبغدادي

2020/12/09 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أفاد مصدر أمني في الأنبار، الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، بمقتل وإصابة 7 منتسبين في الجيش العراق، نتيجة هجوم لعناصر داعش غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هجوماً لعناصر داعش استهداف نقطة عسكرية أسفر عن مقتل ثلاثة منتسبين في الجيش وإصابة أربعة آخرين".

وأضاف، أن "التعرض الداعشي، استهدف نقطة عسكرية بين مدينة هيت وناحية البغدادي قرب جسر المرج غربي محافظة الأنبار".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية أغلقت سيطرة هيت حفاظاً على سلامة المواطنين المارين من الجسر، مع استمرار التعرض الداعش والرمي الكثيف".

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