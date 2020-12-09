الإمارات تسجل لقاحاً جديداً ضد كورونا وتعلن نسبة فاعليته

2020/12/09 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء (9 كانون الاول 2020)، تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسميا في الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح خاص بـ" معهد بيجين للمنتجات البيولوجية"، وطورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، وأظهر فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس.

وأطلقت إمارة أبو ظبي، يوم أمس الثلاثاء، البرنامج التطوعي للمرحلة الـ 3 من التجارب السريرية على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد تحت إشراف السلطات الصحية المحلية.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، من إنتاج مركز "غاماليا" للأبحاث، أصبح في أغسطس الماضي أول لقاح مسجل رسميا في العالم ضد فيروس كورونا.

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