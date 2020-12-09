التربية تعلن تعليمات جديدة بشأن الطلبة المتقدمين للأمتحانات الخارجية

2020/12/09 | 09:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة التربية, اليوم الاربعاء, عن احتفاظ الطلبة المتقدمين على الامتحانات الخارجية بحقوقهم للعام الماضي ٢٠١٩-٢٠٢٠ .واكدت الوزارة في بيان , تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ نسخة منه, أن الطلبة الذي تقدموا للأمتحانات الخارجية لمرحلة (السادس الابتدائي والثالث المتوسط)، سيحتفظون بحقوقهم ويعتبرون متقدمين للامتحان الخارجي لهذا العام ٢٠٢٠-٢٠٢١ من دون الحاجة الى تقديم جديد./انتهى10

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