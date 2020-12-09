مختص اقتصادي لـ/نينا/ : موازنة 2021 ستواجه تحديات اقتصادية كبيرة .. والمطلوب ايجاد المعالجة السريعة وبقدرات وعقليات اقتصادية

2020/12/09 | 09:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد مختص بإدارة مؤسسات الدولة في الازمات – جامعة هارفاردعلي جبار الفريجي ،ان موازنة 2021 التي تستعد الحكومة لتقديمها قريبا،ستواجه جملة من التحديات التي من شأنها خلق فوضى متكررة في ادارة الدولة ومقدراتها الاقتصادية.وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" التحديات التي ستواجه موازنة 2021 تتمثل بمعدلات العجز العالية المتفاقمة.التي ستتجاوز ال 20 % من النتاج العام وهذا بحد ذاته مؤشر اقتصادي خطير اذ من المفترض الا يتجاوز ال 3 % يضاف الى ذلك الصراعات السياسية التي تأسست عليها اعدادات الموازنة , ومنها خلاف الاقليم مع حكومة المركز, والتوظيف الكمي السلبي .واشار الى ان "موازنة 2021 ستواجه اعداد الموظفين الوهميين في مؤسسات الدولة ( الفضائيين) الذي لا يفصح عنه بشكل مهني صحيح،وكيفية تبني اجراءات الورقة البيضاء بشان زيادة الضرائب والرسوم التي لا تتناسب معدلات ارتفاعها مع نوعية الخدمات المقدمة للمواطن و الارتفاع غير المسيطر عليه بمعدلات الموازنة التشغيلية مقارنة مع الايرادات ( المنخفضة) واتساع الفجوة بينهما, وغياب استراتيجية تقشفية تقلل من حجم الانفاق المصاحب بمعدلات هدر وفساد مستمر.واضاف : الموازنة ستواجه غياب دور القطاع الخاص ( الحقيقي ) وليس دكاكين السمسرة في البناء الاقتصادي وتقديم الخدمات وانعدام السيطرة على الايرادات الضائعة في المنافذ الحدودية, وكذلك عقارات الدولة , وغيرها وعدم الحد من سطوة مافيات وعصابات المنافذ.و بالاضافة الى غياب السياسة الاقتصادية في الحد من الفساد وسوء الادارة وعدم الحسم والحزم في قضية استرداد الاموال المنهوبة فساداً وتهريباً خارج العراق.واشار الى ان " الحلول لمواجهة هذه التحديات تكمن بالمعالجة بشكل سريع وبقدرات وعقليات اقتصادية وادارية بمستويات عالية , غائبة ملامحها في الساحة السياسية والادارة العليا للكابينة الوزارية بمختلف مستوياتها./انتهى8

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