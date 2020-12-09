البرلمان يعقد جلسته اليوم وخطوة اضافية مرتقبة تجاه قانون تمويل الانتخابات

2020/12/09 | 09:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يعقد مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جدول أعمال جلسته الـ26.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن “جدول أعمال جلسة اليوم تضمن تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب”.

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