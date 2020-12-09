حريق داخل حقل خباز النفطي جراء تفجيرين في كركوك

2020/12/09 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، الأربعاء، باندلاع حريق داخل حقل خباز النفطي جراء انفجار عبوتين ناسفتين على بئرين في الحقل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا فجر اليوم، داخل بئرين نفطيين في حقل خباز بمحافظة كركوك، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل الحقل".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني مستمرة بمحاولات إخماد النيران داخل الحقل، منذ ساعات الصباح الأولى".

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