الإعلام الأمني ينفي هروب موقوفين في إقليم كوردستان (فيديو)

2020/12/09 | 09:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل اجتماعي

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منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، هروب موقوفين من أحد السجون في إقليم كوردستان، محذرة من إرباك الرأي العام بنقل الشائعات والأخبار المفبركة.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (9 كانون الاول 2020)، أن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديوي مع تعليق انها حالة هروب موقوفين من أحد السجون في إقليم كوردستان".

وأضافت أنه "وبالوقت الذي ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا ندعو الجميع الى توخي الحذر الشديد من نقل الشائعات والأخبار المفبركة التي تقف خلفها جهات تريد إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة بالمنظومة الأمنية".

ودعت الخلية في بيانها على اعتماد المصادر الرسمية المخولة بالتصريح عن الأخبار الأمنية.

وفي وقت سابق تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو على انه "هروب سجناء من سجون إقليم كوردستان ويقارب عددهم الى 1500 محكوم".

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