التربية تنشر الاستمارات الخاصة بـ”الانتساب” للعام الدراسي الجديد

تنشر وزارة التربية الاستمارات الخاصة بـ”الانتساب” للتلاميذ والطلبة الراغبين بالتقديم للعام الدراسي 2020 – 2021 ، على ان يكون آخر يوم لاستلام تلك الطلبات الأثنين الموافق الـ1 من شهر شباط لعام 2021 .
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