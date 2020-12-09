التربية تنشر الاستمارات الخاصة بـ”الانتساب” للعام الدراسي الجديد

2020/12/09 | 10:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر وزارة التربية الاستمارات الخاصة بـ”الانتساب” للتلاميذ والطلبة الراغبين بالتقديم للعام الدراسي 2020 – 2021 ، على ان يكون آخر يوم لاستلام تلك الطلبات الأثنين الموافق الـ1 من شهر شباط لعام 2021 .

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