وفد حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد عصر اليوم الاربعاء

2020/12/09 | 10:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يقوم وفد رفيع برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، بزيارة العاصمة بغداد.

وقال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الوفد الحكومي الرفيع سيقوم بزيارة العاصمة بغداد عصر اليوم الاربعاء.

واضاف: ان الوفد سيواصل حواراته مع الحكومة الاتحادية للتوصل الى اتفاق حول الملفات العالقة وخاصة تثبيت المستحقات المالية لاقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

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