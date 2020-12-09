مجلس الوزراء يناقش تطورات الحوار مع الحكومة الاتحادية

2020/12/09 | 10:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، اجتماعه الاعتيادي لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان مجلس وزراء اقليم كوردستان سيعقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان.

واضاف البيان: ان الاجتماع سيناقش آخر تطورات الحوار مع الحكومة الاتحادية بشأن المستحقات المالية لاقليم كوردستان ومسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واوضح البيان: ان مجلس الوزراء سيناقش ايضا، الاحداث التي وقعت خلال الايام الماضية، وموضوع اعادة التعيين و تسجيل الشركات الجديدة في المجالات الصحية والادوية والمستلزمات الطبية.

PUKmedia ترجمة

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