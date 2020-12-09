غلق طريق السليمانية – ديالى على خلفية تظاهرات كردستان

2020/12/09 | 10:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، بقيام السلطات الامنية في اقليم كردستان باغلاق الطرق المؤدية الى مناطق السليمانية باتجاه ديالى بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية في الاقليم.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “قوات الاسايش اغلقت سيطرة كولجو الرابطة بين ديالى والسليمانية ومنعت دخول أي مركبة قادمة ديالى كاجراء امني على خلفية التظاهرات”.واضاف ان “الاغلاق شمل التنقل بين اقضية السليمانية خلال الـ ساعة 24 الماضية لمنع وصول المواطنين الى مناطق الاحتجاجات امام مقري حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني”.واشار الى ان “الوضع الامني متوتر في ادارتي رابرين وكرميان بعد موجة من الاعتقالات وقيام الموظفين باحراق مقرات تابعة للحزبين الحاكمين احتجاجا على قطع رواتب الموظفين”.انتهى 25د

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