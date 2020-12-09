بالوثائق.. التربية تنشر نماذج لطلبات انتساب الطلبة والتلاميذ وتحدد آخر موعد لاستلامها

2020/12/09 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، الاستمارة الخاصة بدوام "الانتساب" للتلاميذ والطلبة الراغبين بالتقديم للعام الدراسي 2020-2021.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "آخر يوم لاستلام طلبات الدوام بالانتساب هو الاثنين الموافق الأول من شهر شباط العام المقبل".

ويوم أمس، أعلنت التربية الموافقة على دوام الطلبة بـ"الانتساب"، فيما حددت آلية القبول من خلال تقديم أولياء الأمور تعهد خطي بتدريس أولادهم بالمنزل، وكذلك عدم المطالبة بإلغاء الدوام بالانتساب.

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