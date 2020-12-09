في اليوم العالمي لمكافحة الفساد : الحكيم يحمل الجميع مسؤولية مكافحة الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة بكافة مؤسساتها

2020/12/09 | 10:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حمل رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم الجميع مسؤولية مكافحة الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة بكافة مؤسساتها".وقال الحكيم في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان الفساد آفة تهدد حاضر ومستقبل الشعوب واجيالها وتعرقل مسار رقيها ونموها وازدهارها، وفي اليوم العالمي لمكافحته نُحمّل الجميع مسؤولية مكافحة الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة بكافة مؤسساتها عبر تطبيق التشريعات والقوانين والضرب بيد من حديد على رؤوس الفساد".واضاف : ان المسؤولية تقع ايضا على جميع افراد المجتمع مع الدور الكبير لوسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في نشر التوعية المجتمعية وترسيخ الالتزام الديني والاخلاقي والوطني والانساني والتحذير من هذا الخطر الداهم./انتهى9

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