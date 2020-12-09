مصادر: تفجير بئري نفط في كركوك شمال العراق

2020/12/09 | 10:14 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون بقطاع النفط ومصادر أمنية إنه تم تفجير بئري نفط داخل حقل صغير بشمال العراق اليوم الأربعاء، وإن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق.

ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن التفجيرين في حقل خباز النفطي، الذي يقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب غربي كركوك.

وقال مسؤولو النفط إن الحقل ينتج نحو 25 ألف برميل يومياً.

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