ستالين و الحزب البلشفي - احمد المغربي

2020/12/09 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_المغربي إن توضيح حقيقة علاقة ستالين و سياساته بثورة أكتوبر و البلشفية و الاشتراكية و أحداث القرن العشرين ضرورة ملحة و واجب على كل من يناضل من أجل الاشتراكية في قرننا الواحد و العشرين الذي يعرف تجذرا عالميا حقيقيا و تصاعدا كبيرا للاهتمام بالأفكار الراديكالية و معه أيضا تصاعد للهجوم الذي تشنه البرجوازية و الاصلاحيين على الأفكار الراديكالية المناهضة للنظام الرأسمالي و دولته و بينما يكتفي هؤلاء بإدانة ما يسمو ......





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